الصحة: نجاح عملية تركيب فلتر لمريضة لمنع تسرب الجلطات إلى الرئة

صراحة – الرياض : نجح فريق طبي في مركز الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد التخصصي للقلب بعرعر بقيادة الإستشاري د/نهار العنزي في تركيب فلتر في الوريد الأجوف السفلي لمريضة تعاني من آلام بالصدر ومشاكل تنفسية وجلطات سابقة في الرئة حيث يمنع هذا الإجراء الطبي من تكرار تسرب الجلطات إلى الرئة إن شاء الله ، وقد تكللت العملية بالنجاح والمريضة حالتها مستقرة ولله الحمد .

الجدير بالذكر أن هذا النوع من العمليات يتم لأول مرة في مركز القلب التخصصي بعرعر وقد إستغرقت هذه العملية الدقيقة ساعة كاملة لتركيب الفلتر .