ماليزيا تقرر إلغاء إعفاء مواطني كوريا الشمالية من تأشيرة السفر

صراحة – وكالات : ذكرت وكالة برناما الماليزية الرسمية للأنباء يوم الخميس نقلا عن نائب رئيس الوزراء أن ماليزيا ستلغي إعفاء مواطني كوريا الشمالية من تأشيرة السفر لدخول أراضيها اعتبارا من السادس من مارس آذار.

ونقلت الوكالة عن أحمد زاهد حميدي قوله إنه سيتعين على الكوريين الشماليين الحصول على تأشيرة قبل دخول ماليزيا لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين من مقتل كيم جونج نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في مطار كولالمبور باستخدام غاز سام للأعصاب. وتقول كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إن عملاء لنظام كوريا الشمالية اغتالوا نام.