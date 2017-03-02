أمانة تبوك تفرض غرامات مالية بقيمة 24300 ألف ريال بحق 38 منشأة تجارية مخالفة لاشتراطات صحة البيئة

صراحة-تبوك:فرضت أمانة منطقة تبوك غرامات مالية بقيمة 24300 ألف ريال بحق 38 منشأة تجارية مخالفة لاشتراطات صحة البيئة وأوقفت 18 عملاً بدون شهادات صحية.

وقال وكيل الأمين للخدمات المهندس إبراهيم الغبان بأن إدارة الرقابة الصحية في الأمانة قامت بجولات رقابية مكثفة على خلال الأسبوع الماضي شملت مايزد على 60 منشأة تجارية خاضعة لاشتراطات صحة البيئة.

وأوضح المهندس الغبان بأنه تم خلال الحولة مصادرة 360 كجم مأكولات مكشوفة وباردة .. كما تمت مصادرة 240 كجم من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية..إضافة إلى مصادرة 75 طبلية خشبية تالفة.

وبين المهندس الغبان بأنه وخلال الجولات تم ضبط 18 عاملاً لايحملون شهادات صحية حيث تم إيقافهم عن العمل لحين إصدار شهادات صحية لهم..كما تم فرض غرامات مالية بلغت 24300ألف ريال بحق جميع المنشئآت المخالفة.