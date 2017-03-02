محافظ أحد المسارحة يتفقد مستشفى المحافظة

صراحة-أحد المسارحة:تفقد محافظ أحد المسارحة عبدالله الريثي أمس , مستشفى أحد المسارحة العام, وقف خلالها على سير العمل ومدى توافر الكوادر الطبية والتمريضية والمستلزمات والتجهيزات المناسبة بالمستشفى .

وشملت الجولة التي رافقه خلالها عدد من مديري الدوائر الحكومية بالمحافظة جميع أقسام المستشفى الطبية و اﻹدارية واستمع لشرح مفصل من الأطباء و الأخصائيين و اﻹداريين عن عمل كل قسم بالمستشفى وما يقدمه من خدمات و الإمكانات المتاحة والاحتياجات لكل قسم , كما التقى بعدد من المرضى المنومين والمراجعين للمستشفى.

وبحث محافظ أحد المسارحة مع مدير المستشفى محمد بن عمران صفحي ومنسوبي المستشفى, عددًا من الموضوعات المتعلقة بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى, والسبل الكفيلة بتقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية وجودة الرعاية المقدمة للمرضى