فتيات مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض يشاركن في توزيع 200 سلة غذائية على المحتاجين

صراحة-الرياض:شاركت فتيات مؤسسة رعاية الفتيات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض في إعداد وتجهيز أكثر من 200 سلة غذائية وتوزيعها على المحتاجين من عمال وعاملات الصيانة والنظافة داخل وخارج المؤسسة، وذلك ضمن برنامج “رمق سارة الذي اطلقته المؤسسة بالتعاون مع جمعية آريس الوقفية الخيرية بهدف غرس فكرة المبادرة بعمل الخير في نفوس فتياتها المشمولات بالرعاية داخل المؤسسة.

ويشتمل البرنامج الذي يمتد لعام كامل بواقع مرتين شهرياً على العديد من المحاضرات الدينية والتوعوية التي تشجع فتيات المؤسسة على العمل التطوعي والبذل والعطاء في أوجه الخير المختلفة بعد تقسيم الأدوار وتوزيع المهام بينهن لتقوم كل متطوعة بعملها حسب رغبتها وقدراتها من توفير المواد الغذائية وترتيبها وتجهيزها في السلال، ثم توزيعها في الوقت المحدد سابقاً على العاملات داخل المؤسسة وعمال شركات الصيانة والنظافة والتشغيل خارجها وفق آلية معينة تم إعدادها منذ البداية .

وأوضحت مديرة مؤسسة رعاية الفتيات صباح الزهراني أن المؤسسة تسعى من خلال تنظيم مثل هذه البرامج التطوعية إلى اكتشاف وتوظيف الطاقات الكامنة لدى فتياتها، واستنباط سلوكيات جديدة تصب جميعها في اتجاه واحد وهو تنمية بُعد الشعور بالآخرين لديهن وفعل الخير بكافة اشكاله.