وفد من جامعة CHA الكورية الجنوبية يزور العيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري

صراحة-الرياض:زار وفد من كوريا الجنوبية ممثلاً عن جامعة (CHA) بالتنسيق مع جمعية المعهد الاسيوي للثقافة (IACD) العيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري للاطلاع على التجربة الطبية السعودية في التعامل مع الأشقاء اللاجئين السوريين والتعرف على أبرز الخدمات الطبية التي يتم تقديمها داخل المستشفى.

وأشاد الوفد الطبي الذي يترأسه الطبيب هونغ ونغ ويل بالمستوى العالي من الخدمات التي توفرها الحملة الوطنية السعودية من خلال الأقسام العاملة هناك بالإضافة إلى المراكز الخدمية والملحقة بالعيادات مثل قسم المختبر و الأشعة والصيدلية التي تحتوي على التجهيزات الطبية عالية المستوى و الكادر الطبي المتخصص.

وأثنى رئيس الوفد على جودة الخدمات التي يتم تقديمها للشقيق السوري وعمل العيادات التخصصية السعودية بكل أقسامها يتسم بالدقة والمهنية والإتقان إضافة إلى حداثة المعدات الطبية وتطورها لتضاهي أعرق المستشفيات الكبرى مقدماً شكره للمملكة العربية السعودية على هذه الجهود المقدمة في خدمة اللاجئين السوريين.

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان أن نوعية الخدمات المقدمة داخل العيادات التخصصية السعودية جعل منها واحده من المعالم الطبية الرائده في تقديم الخدمات الإنسانية على مستوى العالم وواحده من الوجهات الطبية التي تقصدها المنظمات الإغاثية العالمية و ووفود الجامعات العالمية بهدف تبادل الخبرات العمليه التي اكتسبتها الحملة الوطنية السعودية في هذا المجال.