حملة للتبرع بالدم ضمن أعمال مؤتمر الكشفية والعمل التطوعي بالرياض

صراحة-الرياض:تنظم جمعية الكشافة العربية السعودية وبالتعاون مع مدينة الملك فهد الطبية بالرياض ، حملة للتبرع بالدم ، ضمن أعمال المؤتمر العالمي الكشفية والعمل التطوعي ، الذي بدأ أعماله الثلاثاء الماضي تحت شعار “رؤى نظرية … وتجارب تطبيقية ” .

وأوضح مفوض خدمة وتنمية المجتمع بالجمعية الدكتور غانم الغانم ، أن الحملة تأتي إدراكاً من الجهتين بأهمية دعم الأعمال الخاصة بخدمة المجتمع ، وفي مقدمتها حملات التبرع بالدم ، كما تسعى الجمعية والمدينة من خلال الحملة لإيصال رسالة لجميع شرائح المجتمع والمشاركين بالمؤتمر بأهمية المبادرة للأعمال التطوعية الخيرية التي تعود بالنفع على الجميع .

وافادت الدكتورة مي عبدالله المشاري، رئيس بنك الدم وخدمات نقل الدم بمدينة الملك فهد الطبية، أن البنك يحرص على المشاركة في المعارض والمنتديات والمؤتمرات التي تقام في مدينة الرياض لأهمية مثل تلك الحملات في خدمة المجتمع ، ولأهمية التبرع للمتبرع بالدم .