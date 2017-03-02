الهلال الأحمر بجازان يشارك الدفاع المدني يومه العالمي

صراحة-جيزان:شارك فرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان، في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة ,والمقام بعنوان “يداً بيد للوقاية من المخاطر” .

وخلال افتتاح مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد العمري , للفعاليات في الراشد مول الليلة الماضية , اطلع على ما يقدمه ركن الهلال الأحمر والرسائل التوعوية التي ترغب الهيئة ايصالها للمجتمع من خلال المشاركة.

وتضمت هذه الرسائل التوعوية مخاطر التجمهر وأثره على إعاقة سرعة تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين , وكذلك خطورة استعمال الهاتف أثناء القيادة على قائد السيارة ومن معه والآخرين.