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2 مارس, 2017   3151

64 شاحنة من مركز الملك سلمان للإغاثة تحمل موادا غذائية وإيوائية لـ 417 ألف من الأشقاء السوريين

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صراحة-الرياض:سير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 64 شاحنة محملة بـ 68000 ألف سلة غذائية و 2300 حزمة شتوية يستفيد منها 417 ألف من النازحين والمتضررين في الداخل السوري.
وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية سليمان الشريع، أن المركز سير عبر معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا 56 شاحنة محملة بـ 68000 ألف سلة غدائية يستفيد منها 408 آلاف مستفيد و8 شاحنات أخرى محملة ب 2300 حزمة شتوية يستفيد منها
9200 مستفيد من الأشقاء المنكوبين في سوريا، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع هذه المساعدات من خلال هيئة الإغاثة الإنسانية التركية IHH.
يذكر أن هذه المساعدات تأتي ضمن الحملة الشعبية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الأشقاء المتضررين في سوريا

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