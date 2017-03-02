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2 مارس, 2017   2622

أمانة العاصمة المقدسة تشارك في معرض فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

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صراحة-مكة المكرمة:شاركت أمانة العاصمة المقدسة في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني, المقام حالياً بسوق مكة مول بعنوان “يدا بيد للوقاية من المخاطر”
وقام صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية المشرف على مركز الأزمات والكوارث وغرفة العمليات المشتركة بزيارة جناح الأمانة, حيث كان في استقبال سموه مدير عام السلامة والخدمات الاجتماعية المهندس رائد بن عبدالله سمرقندي, وعدد من منسوبي الأمانة.
وتجول سموه في جناح الأمانة المعد بهذه المناسبة, وشاهد ما يضمه من محتويات تهدف لإيصال ثقافة السلامة, كما قدم المهندس سمرقندي شرحاً لعدد من خدمات الأمانة المباشِرة للمواطنين مثل خدمة (مستمرون) و(واجبنا) و(متواجدون) والفرق التطوعية للأمانة وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة .
وكانت الأمانة, قد شاركت في المعرض بجناح لإدارة السلامة والتوعية البيئية بالتعاون مع إدارة الخدمات الخارجية بالإدارة العامة لخدمة العملاء .

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