إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض تطيح بـ (ستة) جناة في قضيتي سلب تمهيداً لتقديمهم للعدالة

صراحة-الرياض:استمراراً لجهودها الحثيثة في التصدي لجرائم السلب والسرقة فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض بتوفيق من الله عز وجل من الاطاحة بـ (6) جناة ( خمسة سعوديين و فلسطيني الجنسية) في ” قضيتين منفصلتين ” تورطوا في ارتكاب جرائم اعتداء على عابري الطريق وتهديدهم وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات وهواتف محمولة ، وجرائم سلب لوافدين يعملون في محلات تجارية تحت تهديد السلاح .

وتأتي هذه الانجازات إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض حفظه الله لمكافحة جرائم الاعتداء والسرقة بأنواعها ، حيث أسندت لإدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة مهمة تشكيل فريق بحث وتحري لرصد البلاغات وتحليلها ودراسة الاسلوب الاجرامي واتخاذ جملة من الإجراءات البحثية بناء على ما تم رصده من معلومات .

وقد جاءت الإنجازات على النحو التالي :

الانجاز الأول : تم ضبط ثلاثة متهمين سعوديي الجنسية جميعهم في العقد الثاني من العمر بعد توفر أدلة تشير الى تورطهم في ارتكاب جرائم الدخول على العاملين في المحلات التجارية وسلبهم واستيقاف المارة من الوافدين وتهديدهم بالسلاح الابيض والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات وهواتف محمولة مستخدمين في ذلك سيارة نوع جيب ابيض اللون شرق العاصمة الرياض ، بناء عليه تم وضع خطة أمنية محكمة مع زرع المصادر السرية بين أوساط العمالة والمشبوهين ، ووفقاً لما تم اتخاذه من اجراءات ومن خلال كمين محكم تم القبض على المتهمين يستقلون السيارة المبلغ عنها وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على سلاح ابيض وقناع ومبالغ مالية ، وبمناقشتهم اقروا مجتمعين بالتورط في ارتكاب (11) جريمة دخول على العاملين بالمحلات التجارية واستيقاف المارة وتهديدهم بالسلاح الابيض والاستيلاء على مبالغ مالية ومقتنيات وهواتف محمولة موزعين الادوار وتقاسم المسروقات فيما بينهم .

الانجاز الثاني : تم ضبط ثلاثة متهمين ” سعوديين و فلسطيني الجنسية جميعهم في العقد الثاني من العمر ” تورطوا في ارتكاب جرائم استيقاف المارة من العمالة الوافدة والاعتداء عليهم وسلب ما بحوزتهم من لأموال وهواتف محمولة وجرائم سرقة السيارات اثناء توقفها والسرقة منها بعد تكسير زجاجها والاستيلاء على ما بداخلها وسط العاصمة الرياض ، ولأهمية هذه الحوادث فقد تمت دراستها بدقة واتخاذ جملة من الاجراءات البحثية أسفرت بفضل الله عن القبض على المتهمين وبمناقشتهم اقروا بارتكاب ما نسب اليهم موزعين الادوار و المسروقات فيما بينهم ، وجاءت اقوالهم مطابقة لما هو مقيد في السجلات وقاموا بالدلالة على اجزاء من المسروقات .

تم التحفظ على الجناة رهن استكمال التحقيق معهم ومعرفة مدى علاقتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما اقدموا عليه من جرائم .