معهد البحوث الاستشارية بجامعة أم القرى يوقع اتفاقيات لرفع مستوى التأهيل والتدريب

صراحة-مكة المكرمة:وقّع عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى الدكتور علي بن محمد الشاعري, وعميد كلية الصيدلة بالجامعة الدكتور أحمد بابلغيث اليوم, اتفاقية تعاون بين المعهد وكلية الصيدلة في مجال التدريب المهني, وانضمام كلية الصيدلة إلى وحدة التدريب والتعليم الطبي المستمر التي دشنها المعهد قبل عدة أشهر, وذلك بمقر الجامعة في مكة المكرمة.

كما وقع الدكتور الشاعري اتفاقية تعاون مماثلة مع عميد كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات بالجامعة الدكتور فهد بن الدوسري، تهدف إلى تعزيز جانب التدريب المهني والسعي لتحقيق رؤية المملكة 2030م .

وأوضح الدكتور الشاعري أن الاتفاقيتين التي جرى توقيعهما بين معهد البحوث والدراسات الاستشارية وكليتي الصيدلة والحاسب الآلي ونظم المعلومات, تهدف إلى سعى المعهد لبناء شراكات وتعاون بناء ومثمر مع الجهات المتخصصة داخل الجامعة وخارجها وصولاً إلى تحقيق أهداف المعهد الرامية للمشاركة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، وتعزيزها للدور المجتمعي للمعهد الذي يسعى لتقديم الخدمات التدريبية وتأهيل الكوادر الوطنية، وصقل مواهب الشباب في مختلف التخصصات .