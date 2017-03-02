جمرك جسر الملك فهد يُحبط محاولة تهريب أكثر من 50 كيلوجرام من ثمار القورو المحظورة

صراحة-الرياض:تمكنت الجمارك السعودية في منفذ جمرك جسر الملك فهد في إحباط محاولة لتهريب (52,5) إثنان وخمسون كيلوجرام ونصف من نبات القوروالمحظور, عُثر عليها مع ثلاثة فتيات قدِمن إلى المملكة عبر المنفذ.

وتفصيلاً قال سعادة الاستاذ ضيف الله العتيبي مدير عام جمرك جسر الملك فهد المكلّف قدِمت للجمرك مركبة من نوع خصوصي يستقلها شخص من احدى الجنسيات الآسيويه وبرفقته عائلته والمكونه من ثلاث فتيات تبيّن فيما بعد أنهن أخوات وعند إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة بقسم التفتيش النسوي عثرت المراقبة الجمركية على (17.5)كيلو من ثمار القورو المحظورة مُخبأة في جاكيت كل فتاة كانت ترتديه حيث تم إحداث مخابئ سرية في كل جاكيت ومن ثم حياكة المخابئ وذلك بقصد التمويه. مبيناً أنه تم اتخاذ اللازم حيال ذلك.