كوريا الشمالية: أزمة قلبية ربما كانت السبب في مقتل ضحية المطار

صراحة-وكالات:قالت كوريا الشمالية يوم الخميس إن ثمة مؤشرات قوية على أن أزمة قلبية كانت وراء مقتل مواطنها الذي توفي بمطار كوالالمبور الدولي.

وقالت ماليزيا إن الرجل ويدعى كيم جونج نام -الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون- قتل بمادة كيميائية شديدة السمية تعرف باسم غاز الأعصاب في.إكس.

ونفت كوريا الشمالية أن القتيل هو كيم جونج نام.

وقال ري تونج إيل نائب سفير كوريا الشمالية السابق لدى الأمم المتحدة إن عينات من المادة السامة التي عثر عليها أثناء تشريح الجثة يجب أن ترسل إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال للصحفيين فيما يتصل بالاستخدام المزعوم لفي.إكس “إذا كانت تلك المادة استخدمت بالفعل فإن العينات يجب أن ترسل إلى مكتب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.