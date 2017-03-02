إمارة مكة المكرمة تُطلق المبادرة التوعوية “صحتك تهمنا” بجدة

صراحة-جدة:دشّن معالي مستشار سمو أمير منطقة مكة المكرمة الدكتور سعد بن محمد مارق اليوم, المبادرة التوعوية والتثقيفية “”صحتك تهمنا”, التي أطلقت بمحافظة جدة, ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي بعنوان “كيف نكون قدوة” .

وتأتي تنفيذ المبادرة التي تستهدف فحص 5000 موظف حكومي في مختلف القطاعات بجدة, ضمن مشاركة صحة المحافظة في مشروع ملتقى مكة الثقافي, الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة .

وأوضحت مدير التوعية الصحية بجدة الدكتورة منّا شمس, أن الحملة التي استفاد منها أكثر من 300 موظف من منسوبي الصحة, حققت الكثير من الأهداف, من أهمها إيجاد القدوة في بيئة العمل للموظف من خلال اهتمام مقر عمله بصحته, وجعله نموذجاً, وقدوة لأسرته في المنزل, ومجتمعه المحيط به, وإيجاد ثقافة المتابعة الصحية الدائمة لدى الفرد مما ينعكس على مستوى الرعاية الصحية والوعي الصحي .