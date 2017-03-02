افتتاح مكتب الأحوال المدنية النسائي بالقويعية

صراحة-الرياض:افتتحت الاحوال المدنية فرعها النسائي بمحافظة القويعية ,وبدأت في استقبال المواطنات بمقرها الجديد في المحافظة , الذي يحوي وحدات خدمة شاملة وصالة انتظار متكاملة التجهيزات، إضافةً إلى خدمة الاستقبال وتسليم البطاقات.

وبينت مساعدة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية للمكاتب النسائية الجوهرة الشبانة ،أن الأحوال المدنية في طريقها لإفتتاح عدد من المكاتب في جميع مناطق المملكة حسب خطة الأحوال المدنية المعدة، وبمتابعة مستمرة من معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر بن عبدالله العبدالوهاب .

وأفادت أن المكتب يقدم جميع خدمات السجل المدنية كإصدار الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافةً إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة وإصدار سجل الأسرة للمرأة.