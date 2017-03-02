الشيخ السديس يتسلّم تقريريّ “مراقبة الخدمات” و “المستودعات” بوكالة شؤون المسجد النبوي

صراحة-المدينة المنورة:تسلّم معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس, التقرير الأول لإدارة مراقبة سير أعمال الخدمات بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي, والتقرير السنوي لإدارة المستودعات بالوكالة.

وأكد مدير إدارة مراقبة سير أعمال الخدمات فايز الردادي, حرص الإدارة على مواكبة منظومة الخدمات التي تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي للزائرين والمصلين بالمسجد النبوي, والعمل على تحسين وتطوير ومراقبة جميع الخدمات المقدمة بشكل مستمر ودائم.

وأوضح أن التقرير يتضمن المنجزات والأعمال التطويرية التي تحققت في مجال العمل, كما أن العمل جارٍ على تطبيق الخدمات والمهام الموكلة إلى إدارة المستودعات من قواعد وإجراءات دون الإخلال بها والمحافظة على المخزون والعمل على حمايته من التلف والضياع, بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص من الأصناف الراكدة .

من جانبه, أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, ضرورة بذل الجهود ومضاعفتها لراحة الزائرين, وتقديم ما يواكب تطلعات القيادة الحكيمة, والرفع بالمستجدات والمقترحات التي من شأنها تحقيق ذلك, داعياً إلى تضافر الجهود من جميع إدارات الوكالة لتحقيق للأهداف والتطلعات المأمولة.