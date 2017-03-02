أمير منطقة نجران يؤكد أهمية تعزيز المنظومة السياحية بالمنطقة

صراحة-نجران:أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أهمية تعزيز المنظومة السياحية بالمنطقة، وسط المقومات البيئية والجغرافية والاقتصادية التي تحظى بها، وذلك بتظافر الجهود بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في ظل متابعة وإشراف من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أعضاء الجمعية التعاونية للسياحة والتراث العمراني في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، حيث قدّم رئيس الجمعية حمد بن محمد آل منجم، شرحًا عن أهداف الجمعية، الرامية إلى التنشيط السياحي، والمحافظة على التراث، والمشاركة في تنظيم الأنشطة السياحية والمهرجانات .