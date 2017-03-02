أمانة المدينة تطيح بوافدين يسوقون العجوة الفاسدة

صراحة-المدينة المنورة:تمكنت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلةً ببلدية العوالي والإدارة العامة للشئون الرقابية من ضبط منزل شعبي بحي باقدو حوله عدد من الوافدين الى مستودع لتخزين وتغليف وتعبئة التمور بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية , فيما تم إتلاف كميات من التمور المضبوطة , حيث أوضح رئيس بلدية العوالي المهندس سعد نخيلان السهلي بأن عملية الضبط تمت بعد أن تلقت الأمانة بلاغاً عن مقيم يقوم بتوزيع تمور من نوع عجوة المدينة داخل سيارة بجوار مسجد قباء , حيث قام مندوبي البلدية بمشاركة مندوب الإدارة العامة للشئون الرقابية بالأمانة, مبيناً بأنه بالشخوص الى موقع البلاغ تم ضبط الوافد وبالكشف على التمور أتضح أنها فاسدة لا تصلح للاستخدام الآدمي وبالتحقيق معه أشار بانه يقوم بمعاونة عدد من أبناء جلدته بإعداد في منزل بمخطط باقدو , واضاف السهلي قامت الفرقة الرقابية ومندوب البلدية بالانتقال الى الموقع وأتضح بعد عملية التفتيش بأن الموقع يفتقد لأبسط مقومات الصحة العامة وعدم جاهزية المبنى من الشروط الصحية , بالإضافة الى مزاولة النشاط بدون تراخيص , مبيناً بأنه في داخل المحل ضبط 4 عمالة بدون شهادات صحية , مع تخزين التمور بداخل كراتين ورقية مكشوفة ملقاة على الأرض مما يعرضها للأتربة والغبار , فظلاً عن وجود فتحات للصرف الصحي مكشوفة في الموقع مع وجود حشرات وقوارض في كامل المبنى , كما بين رئيس بلدية العوالي بأنه تم إتلاف أكثر من 2000 كم من التمور , فيما تم إعداد محضر وتسليم العمالة لوحدة الضبط من قبل الدوريات الأمنية .