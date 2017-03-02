“الغذاء والدواء” و”حماية المستهلك” توقعان مذكرة تفاهم

صراحة-الرياض:وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك، لتعزيز المجالات المشتركة بين الجهتين، ووضع إطار عمل للتعاون فيها، وتبادل الخبرات.

ومثّل الهيئة العامة للغذاء والدواء في توقيع المذكرة، معالي الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن سعد الجضعي، ومن جانب جمعية حماية المستهلك، رئيس مجلس الجمعية الدكتور رزين بن حمد الرزين.

وتتضمن مجالات التعاون وفق مذكرة التفاهم، تبادل الأبحاث العلمية والمعلومات، والمساعدة في المشاريع البحثية، وتبادل مصادر المعرفة والتعليم والتقنية، وإقامة الدورات والندوات والمؤتمرات والمحاضرات ذات الاهتمام المشترك، مع تطوير وإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية، وإعداد وتطوير الأنظمة واللوائح والقواعد الإجرائية، وتلقي البلاغات والشكاوى، وترجمة المواد العلمية ذات الصلة بالتخصص، والإعلام والتوعية وتقويم سلوك المستهلك.

ويتولى تنفيذ المذكرة فريق عمل مشترك من الجهتين، كما يضع الفريق خطة عمل لتنفيذ هذه المذكرة، تشمل البرامج والأنشطة والخطة الزمنية وآلية المتابعة، وتحديد الأدوار في كل برنامج أو نشاط، والاجتماعات الدورية.