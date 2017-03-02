لجنة المساهمات العقارية تطلق حملة “حقوقكم أمانة 2 “

صراحة – محمد المحسن : تطلق لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والاستثمار، مطلع الأسبوع القادم حملة “حقوقكم أمانة 2″، التي تهدف إلى إيصال حقوق المساهمين في المساهمات المتعثرة، الذين لم يتقدموا للجنة في السنوات الماضية.

وتسعى اللجنة من خلال الحملة للوصول لهم وإرجاع حقوقهم، داعية الجميع إلى دعم هذه الحملة التي يشكل طول عمر المساهمات فيها تحديًا صعبًا للعاملين عليها.

وثمنت اللجنة دور المواطنين في نشر رسالة الحملة ومساهمتهم بإنجاح المرحلة الأولى منها، حاثة المساهمين الذين لم يتقدموا وأقربائهم على مراجعة الموقع الإلكتروني للجنة www.recc.mci.gov.sa ، للوصول إلى أسماء المستحقين من المستثمرين في المساهمات العقارية المتعثرة التي تمت تصفيتها سابقاً، ومن ثم التوجه إلى أقرب فرع من فروع البنك العربي الوطني.

وتعتزم اللجنة إرسال رسائل عبر الجوال، وسيتم الإعلان بشكل دوري في سبيل الوصول للمساهمين.

الجدير بالذكر أن اللجنة تعتزم الاستمرار في “حملة حقوقكم أمانة” لتصل إلى أكبر عدد من المساهمين أو الورثة حتى يتم تسليمهم حقوقهم في المساهمات المتعثرة منذ عشرات السنين.