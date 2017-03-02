صراحة – نواف العايد : وقف المجلس البلدي لبلدية الخرج على مجموعة من التقاطعات والدوارات التي تشكل نسبة كبيرة من الحوادث المرورية
في مدينة السيح خلال جولة ميدانية أمس بحضور ممثلين مختصين من مرور الخرج وإدارة المشاريع في بلدية المحافظة.
ويهدف المجلس لدراسة المواقع الأكثر خطورة على قائدي المركبات في التقاطعات والدوارات والميادين العامة في مدينة السيح وفِي المراكز والقرى التي تكثر فيها الحوادث المرورية لمعالجتها ، إضافة إلى توظيف التقنية الحديثة وتأسيس نظام حديث لجمع وتحليل المعلومات للسلامة المرورية.
بلدي الخرج يبحث معالجة أخطار التقاطعات في طرق وشوارع السيح
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