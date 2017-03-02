مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع برنامجين لعلاج حالات سوء التغذية والإمداد المائي في اليمن

صراحة – محمد المحسن : وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم برنامجين مشتركين مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية لعلاج حالات سوء التغذية , والآخر للإمداد المائي في اليمن .

وقد وقّع البرنامجين عن المركز معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة فيما وقعّه عن الائتلاف ممثل العلاقات الخارجية لائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية الدكتور عبدالرحمن خرد .

ويهدف البرنامجان إلى تشخيص وعلاج حالات سوء التغذية داخل اليمن للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وفق المعايير الدولية, وتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهذا النوع من الحالات في 8 محافظات, وتنفيذ العديد من الأنشطة في قطاع المياه لـ 15 محافظة يمنية.

ويحرص المركز على أن تكون برامجه الصحية والبيئية وفق الاحتياج الفعلي للمحافظات اليمنية بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ووزارة الصحة العامة والسكان اليمنية والشركاء المحليين والدوليين.

وعبر معالي مدير مكتب دولة رئيس الوزراء اليمني الدكتور عمر المجلي عن سعادته بمناسبة التوقيع على هذين البرنامجين , مؤكدا أن هذه المشروعات المتنوعة التي ينفذها المركز محل تقدير من الحكومة والشعب اليمني.

وأشار إلى أن المركز رائد في كثير من الأنشطة والمشاريع الإنسانية والإغاثية وأنه تجاوز الصعاب في كل المحافظات وقدم الخدمات بحيادية دون تمييز حتى في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين عبر المنظمات الدولية وأخذ المركز على عاتقه مسؤولية عظيمة ونجح فيها نجاحاً كبيراً .

ونوه بدور المملكة الرائد في العمل الإنساني والتي تقف مع اليمنين منذ القدم , واليمنيون يقدرون الدعم الذي تقوم به المملكة عبرالمركز في الداخل اليمني أو من خلال المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في اليمن.