مدير جامعة أم القرى يفتتح المؤتمر الدولي لجراحة الكلى والمسالك البولية



صراحة – خالد الحسين : افتتح معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس اليوم, “المؤتمر السعودي الدولي الـ29 لجمعية جراحة الكلى والمسالك البولية”، الذي نظمته كلية الطب، بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، والجمعية السعودية لجراحة المسالك البولية، بالقاعة الكبرى بفندق الفيرمونت، خلال الفترة من 1- 4 مارس 2017م، لمناقشة 74 ورقة علمية. وأوضح عميد كلية الطب بجامعة أم القرى رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور أنمار ناصر, أن كلية الطب حصلت على الاعتماد الأكاديمي الألماني وحدثت منهجها بالتعاون مع جميع الأقسام بالكلية, الذي يعتمد على التكامل بين جميع التخصصات فكان من ثمرة هذا التعاون ازالة الحواجز بين تلك التخصصات, وأصبح هناك تعاون وتكاتف فيما بينها مما نتج عن ذلك زيادة عدد الأبحاث الصادرة من الكلية. وبيَّن أن المؤتمر يهدف لخدمة وتطوير تخصص المسالك البولية من خلال التدريب الطبي المستمر لتشجيع ونشر الأبحاث العلمية المتخصصة ذات الصلة، ووضع معايير عامة للجودة على أسس علمية منضبطة يتم من خلالها وضع الإطار العام للتشخيص والعلاج لجميع حالات جراحة الكلى والمسالك البولية، والارتقاء بالخدمة الطبية المتميزة للمرضى، من خلال تكثيف العمل لإجراء ورش العمل الطبية في مجال جراحة المسالك البولية ودعمها علمياً، والحرص على إرساء قواعد التعليم الطبي المستمر في مجال جراحة الكلى والمسالك البولية ودعم تنفيذه من خلال اللقاءات العلمية والندوات المتخصصة وكذلك التدريب المستمر بورش العمل، والاشتراك والتنسيق مع كافة المؤسسات العلمية والمحلية والدولية الصحية؛ والتي تهتم بتطوير علوم جراحة الكلى والمسالك البولية

وعد الدكتور ناصر المؤتمر تنوعا ثقافيا ومعرفيا على المستوى المحلي والخليجي والعالمي، لافتاً إلى أن الأبحاث التي سيناقشها المشاركون في المؤتمر بلغ عددها نحو 74 ورقة علمية، التي سيكون عرضها من خلال البوسترات الإلكترونية بالقاعة المخصصة للفعالية، فيما سيتم تقديم 33 ورقة عمل في الجلسات العلمية، مفيداً أنه سيتم الاعلان عن عدد من التوصيات والقواعد الإرشادية لعلوم المسالك البولية الخاصة بالمجموعات المتخصصة سواء كانت في علم أورام المسالك البولية وعلم المناظير والأطفال، وغيرها من العلوم الأخرى التخصصية، متقدماً بالشكر لمعالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس على رعايته وحضوره لهذا المؤتمر ودعمه الدائم لكافة برامج وأنشطة الكلية ولجميع الجهات المشاركة التي ساهمت في إنجاح الفعاليات المصاحبة. من جانبه ألقى معالي مدير الجامعة، كلمة قال فيها : إن انعقادَ المؤتمرِ الـ29 لجمعيةِ جراحةِ الكُلى والمسالكِ البوليةِ في مكةَ المكرمةِ له مدلولٌ عظيمٌ، فمكة المكرمةُ هي عاصمةُ الأمةِ المسلمةِ، وقبلتُها، ومهوى أفئدتِها، فحريٌّ بها أن تكونَ ملتقىً لحَفَدَةِ أولئك الأطباءِ العظامِ الذين ملأوا الدنيا، وشغلوا الناس، وتركوا بصمتَهم في تاريخِ البشريةِ جمعاءَ. وأبرز معاليه الدعمُ غير المحدود من الحكومة الرشيدةِ بقيادة خادمُ الحرمين الشريفين – أيده الله -، للجامعاتِ، معربا عن الشكر والتقدير لمنسوبي كلية الطبّ بالجامعة على جهودهم ، وكذلك العاملين في مدينةِ الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبيةَ، والجمعية السعودية لجراحة المسالك البولية والكلى، على تعاونهم مع كليةِ الطبّ في تدشينِ هذا الملتقى ، متمنيا للجميع النجاح والتميز. وفي ختام المؤتمر كرم معاليه الجهات المشاركة والمنظمين للمؤتمر.