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2 مارس, 2017   2323

الرئيس اليمني: الانقلابيين بيتوا النوايا لتنفيذ أجندة دخيلة يراد بها تمزيق الوحدة ‏الوطنية

وزارة الخارجية في حكومة الرئيس اليمني هادي تستدعي سفيرها لدى ايران

صراحة – فيصل القحطاني : أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن مليشيا الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابيين كانوا ‏يبيتون النوايا لتنفيذ أجندة دخيلة يراد بها تمزيق الوحدة الوطنية واستعداء دول الجوار ‏والمحيط.‏
وأشار الرئيس هادي لدى لقائه اليوم في الرياض كلا من سفراء المملكة المتحدة ‏سايمن شيركليف ومملكة السويد جان كونتسون وجمهورية كوريا الجنوبية ياك وونج سول إلى ‏أن الإنقلابيين فرضوا حربهم الظالمة لوأد إرادة الشعب اليمني وإجماعه الوطني الذي أقره من ‏خلال الحوار الوطني التي أفرزت مخرجاته مسودة دستور اليمن الاتحادي الجديد.‏
وجدد الرئيس اليمني وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية تأكيده على أن الشعب ‏اليمني يتطلع الى السلام المرتكز على مرجعياته المحددة ومنها القرار 2216 الذي جوبه ‏بالتسويف والرفض من قبل الانقلابيين، لافتاً الإنتباه إلى أن واقع المرحلة والظروف التي تمر ‏بها اليمن التي تتطلب مزيداً من الدعم والتعاون على مختلف الاصعدة سياسياً واقتصادياً ‏وتنموياً وإنسانياً.‏

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