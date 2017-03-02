الرئيس اليمني: الانقلابيين بيتوا النوايا لتنفيذ أجندة دخيلة يراد بها تمزيق الوحدة ‏الوطنية

صراحة – فيصل القحطاني : أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن مليشيا الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابيين كانوا يبيتون النوايا لتنفيذ أجندة دخيلة يراد بها تمزيق الوحدة الوطنية واستعداء دول الجوار والمحيط.
وأشار الرئيس هادي لدى لقائه اليوم في الرياض كلا من سفراء المملكة المتحدة سايمن شيركليف ومملكة السويد جان كونتسون وجمهورية كوريا الجنوبية ياك وونج سول إلى أن الإنقلابيين فرضوا حربهم الظالمة لوأد إرادة الشعب اليمني وإجماعه الوطني الذي أقره من خلال الحوار الوطني التي أفرزت مخرجاته مسودة دستور اليمن الاتحادي الجديد.
وجدد الرئيس اليمني وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية تأكيده على أن الشعب اليمني يتطلع الى السلام المرتكز على مرجعياته المحددة ومنها القرار 2216 الذي جوبه بالتسويف والرفض من قبل الانقلابيين، لافتاً الإنتباه إلى أن واقع المرحلة والظروف التي تمر بها اليمن التي تتطلب مزيداً من الدعم والتعاون على مختلف الاصعدة سياسياً واقتصادياً وتنموياً وإنسانياً.