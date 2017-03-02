الرئيس اليمني: الانقلابيين بيتوا النوايا لتنفيذ أجندة دخيلة يراد بها تمزيق الوحدة ‏الوطنية

صراحة – فيصل القحطاني : أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن مليشيا الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابيين كانوا ‏يبيتون النوايا لتنفيذ أجندة دخيلة يراد بها تمزيق الوحدة الوطنية واستعداء دول الجوار ‏والمحيط.‏

وأشار الرئيس هادي لدى لقائه اليوم في الرياض كلا من سفراء المملكة المتحدة ‏سايمن شيركليف ومملكة السويد جان كونتسون وجمهورية كوريا الجنوبية ياك وونج سول إلى ‏أن الإنقلابيين فرضوا حربهم الظالمة لوأد إرادة الشعب اليمني وإجماعه الوطني الذي أقره من ‏خلال الحوار الوطني التي أفرزت مخرجاته مسودة دستور اليمن الاتحادي الجديد.‏

وجدد الرئيس اليمني وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية تأكيده على أن الشعب ‏اليمني يتطلع الى السلام المرتكز على مرجعياته المحددة ومنها القرار 2216 الذي جوبه ‏بالتسويف والرفض من قبل الانقلابيين، لافتاً الإنتباه إلى أن واقع المرحلة والظروف التي تمر ‏بها اليمن التي تتطلب مزيداً من الدعم والتعاون على مختلف الاصعدة سياسياً واقتصادياً ‏وتنموياً وإنسانياً.‏