جمعية ” إنسان ” تودع أكثر من 12 مليون ريال في حسابات الأسر المستفيدة

صراحة – محمد المحسن : أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان” مبلغا إجماليا قدره ( 12,385,500 ) ريال في حسابات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية لهذا الشهر، من خلال تغذية بطاقات النفقات الأساسية للأسر، اشتملت على المبالغ المالية، والتموين الغذائي، والكساء، حيث أودع مبلغ وقدره 6,161,850 ريالاً للنفقات النقدية والملابس، فيما أودع مبلغ 6,223,650 ريالاً للغذاء .

وتحرص الجمعية على إيداع النفقات الشهرية الأساسية في حسابات الأسر بشكل منتظم ، وذلك لسد احتياجات المستفيدين ، وتأمين التزامات الأسر الأساسية ، وتوفير الحياة الكريمة لهم ، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة من خلال تسخير التقنية الحديثة لما فيه خدمة أسر الجمعية، وإيداع النفقات المخصصة عبر البطاقات الإلكترونية مسبقة الدفع وذلك لحفظ كرامة الأبناء، والتخفيف من عناء الأسر، وإتاحة الفرصة لهم لشراء احتياجاتهم بكل يسر وسهولة ودون فرض منتج معيّن عليهم.

من جهةً أخرى حققت الجمعية المركز الأول في جائزة الشيخ فهد الأحمد الدولية للعمل الخيري بدولة الكويت، عن أفضل مشروع خيري متميز في العالم الإسلامي ، حيث شاركت الجمعية بمشروع بطاقات صرف النفقات بوصفه من المشاريع المتميزة والرائدة في الجمعية .