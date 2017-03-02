تسجيل عدة مخالفات لأنظمة بيئة عمل المرأة وتطبيق الإجراءات الجزائية بالجوف

صراحة – نواف العايد : نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف خلال الاسبوع حملة تفتيشية على محلات المستلزمات النسائية للتأكد من الالتزام بقرارات تأنيث قطاع المستلزمات النسائية والاشتراطات الخاصة بها، وتنظيم سوق العمل والتأكد من التقيد بالأنظمة في هذا الشأن.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف عبدالعزيز زايد الرويلي أن الحملة وقفت ميدانيا على أكثر من 63 منشأة للمستلزمات النسائية في كل من مدينه سكاكا ومحافظات دومه الجندل وطبرجل والقريات، جرى خلالها تسجيل عدة مخالفات لأنظمة بيئة عمل المرأة وتطبيق الإجراءات الجزائية وفق اللوائح المنظمة.

وأكد الرويلي استمرار الحملات التفتيشية لفرع الوزارة بالمنطقة على منشآت القطاع الخاص في جميع قطاعات وأسواق العمل للتأكد من التزامها والعاملين فيها بلوائح وقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل، داعيا أصحاب العمل إلى الالتزام بقرارات تنظيم عمل المرأة في المحلات وتطبيق الاشتراطات الخاصة بها بما يتوافق مع أحكام هذه القرارات.

ودعا فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال التواصل مع مركز الاتصال بالوازرة على الرقم المجاني ” 19911 ” أو عن طريق برنامج ” معاً ” للرصد.