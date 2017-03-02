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2 مارس, 2017   1679

وفد رؤساء اتحادات اللغة العربية يتعرف على خدمات مركز “قياس”

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صراحة – نواف العايد : استقبل نائب المدير التنفيذي للاختبارات بالمركز الوطني للقياس الدكتور عبدالله القاطعي اليوم الخميس 3 جمادى الأخرة 1438هـ، وفداً من رؤساء اتحادات اللغة العربية في البلاد غير العربية.
وجرى خلال اللقاء تقديم عرضاً مرئياً عن المركز والخدمات التي يقدمها للمؤسسات التعليمية والمهنية من المقاييس والاختبارات كما أطلع الوفد على اختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها والذي يستهدف الجهات الأكاديمية، من المدارس والمعاهد والجامعات، التي تعمل على استقطاب دارسين من غير الناطقين باللغة العربية .
بعدها تجول الوفد على مرافق المركز شملت إدارة الاختبارات المحوسبة، وإدارة التصحيح، وتعرفوا على آلية رصد البيانات إلكترونياً وتصحيح أوراق الإجابة، وقراءة المعلومات وحفظها.

 

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