STC تتسلم شهادة أعلى علامة تجارية قيمةً بالمنطقة في مؤتمر برشلونة

صراحة – فيصل القحطاني : تسلمت شركة الاتصالات السعودية STC، على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC ببرشلونة شهادة أعلى علامة تجارية قيمةً على مستوى الشرق الأوسط، والتي منحت من “براند فاينانس العالمية” في شهر فبراير الماضي، وتسلمها عن الشركة مدير عام الشؤون الإعلامية في STC أمجد شاكر، من مدير الاستراتيجية في شركة “براند فاينانس” السيد ،أنثوني كندل .

وأوضح أمجد شاكر، “أن الاتصالات السعودية، هي الشركة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط، التي حققت هذا الإنجاز الذي نفخر به كشركة وطنية كبرى، حققت العديد من المنجزات، وتوسعت في خدماتها وأعمالها داخل وخارج المملكة، وكان لتسلم الشهادة في محفل عالمي مثل مؤتمر برشلونة، في وسط مئات الشركات العاملة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، تأكيد آخر وهام يبرهن على التواجد المثمر للشركات السعودية عالمياً، وايضا فخر لنا بوجود منسوبيها وقادتها من الكوادر السعودية المؤهلة في قطاع الاتصالات”.

ويعكس نمو وارتفاع العلامة التجارية للشركة ” المكانة التي حققتها لدى عملائها ومساهميها وتفضيلها من قبل ملايين العملاء حول العالم كمزود لخدمات الاتصالات، حيث ان ارتفاع قيمة العلامة التجارية للاتصالات السعودية، سينعكس إيجاباً على قيمتها الاقتصادية المستقبلية كمجموعة، خصوصاً بعد تحقيقها زيادة في قيمة علامتها التجارية بنسبة 11% مؤكداً التزام الشركة بالحفاظ على تلك المكتسبات وثقة العملاء من خلال التطوير المتواصل للأعمال، والمنتجات، والخدمات، وطرح الحلول المبتكرة في قطاع الاتصالات”.

الجدير بالذكر ان شركة (براند فاينانس) هي الشركة العالمية الرائدة والمستقلة في مجال تصنيف وتقييم العلامات التجارية ومقرها لندن وتتواجد في أكثر من عشرين بلد حول العالم منذ أكثر من عشرين عاما، كما أن تقييم العلامات التجارية الذي حصلت شركة الاتصالات السعودية بموجبه على المركز الأول تم وفق عدد من الشروط والمعايير من ضمنها أداء الشركة المالي وملاءتها المالية، وجدارة العلامة التجارية وربطها بمعيار الولاء الذي تحصل عليه من عملائها.