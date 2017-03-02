STC تبرم اتفاقيات تعاون مع شركائها الدوليين لإكساب المعرفة التقنية للشباب السعودي

أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC على هامش مشاركتها بمؤتمر الاتصالات العالمي (MWC) ببرشلونة عن توقيع اتفاقيات تعاون مع شركائها الدوليين الرئيسيين المختصين بقطاع الاتصالات، وذلك لتنفيذ برامج تدريب متخصصة، وموجة للمهندسين من الشباب السعودي لاكتساب المهارات التقنية المتقدمة اللازمة، وتطوير مهاراتهم ي في مجال تقنية الاتصالات والمعلومات المستقبلية، بشكل يتوافق مع رؤية 2030 لمواكبة التطور السريع في سوق تكنولوجيا وتقنية المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية.

حيث ستقوم الشركة باختيار المهندسين حديثي التخرج من الجامعات، حسب عوامل ومحددات وضعت بعناية، تشمل الإنجازات الأكاديمية العالية للخريج، والطموح، والرغبة في التعلم والقيادة، وسيخضع المتدربين لبرنامج لنقل المعرفة يستمر لمدة لا تقل عن ثمانية أشهر متضمنا التحضير الصناعي والتدريب المباشر للمهارات الأساسية والأسس التكنولوجية، ويعقب ذلك التدريب المتخصص في مواقع مختلفة في جميع أنحاء العالم مع الشريك المعني للتخصص في مجال أو أكثر من مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتتضمن المرحلة الأخيرة تدريب صناعي مكثف وعملي “تدريب على رأس العمل” لإعداد خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المؤهلين لسوق العمل في المملكة.

وتعليقاً على هذه الاتفاقيات، قال المهندس/ ناصر بن سليمان الناصر، النائب الأعلى للرئيس للتقنية والعمليات بالاتصالات السعودية: “ان هذا البرنامج الفريد من نوعه لتطوير المواهب الوطنية، يعكس التزام شركة الاتصالات السعودية تجاه الشباب السعودي ويعبر عن طموحات عالية نحو مسؤوليتها الاجتماعية، والتي تتماشى مع مبادرات التحول الرقمي في المملكة ولها تأثير كبير على جميع الصناعات وتتطلب مهارات رقمية جديدة للقوى العاملة وتعطي الشباب الخريجين (أدوات التعليم الرقمية) من أجل إعدادهم لحياة مهنية ناجحة في مجال الاتصالات المتغير والمتحول بشكل متسارع”.