القوات البرية تعلن فتح باب القبول والتسجيل بسلاح المدفعية على وظائف برتبة جندي – جندي أول



صراحة – محمد المحسن : أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية – اللجنة المركزية لقبول طلبة القوات البرية- عن فتح باب القبول والتسجيل بسلاح المدفعية على وظائف برتبة / جندي – جندي أول / .

ويتم القبول لحملة شهادات الثانوي العامة بجميع أقسامها والثانوية الصناعية والتجارية الكفاءة المتوسطة اعتبارا من 6 / 6 / 1438 إلى 24/ 6 / 1438 عن طريق الموقع الإلكتروني http; lfca. rslf.gov. sa , وذلك حسب الشروط المذكورة في الموقع .