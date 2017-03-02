وزير العمل والتنمية الاجتماعية يزور عدداً من المراكز والمعاهد الماليزية

صراحة – خالد الحسين : زار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص اليوم ، عدداً من المراكز والمعاهد الماليزية التي تعنى بقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية.

واستهل الدكتور الغفيص الجولة بزيارة لمركز إعادة التأهيل لذوي الإعاقة، حيث اطلع على برامج التأهيل والتعليم التي يقدمها المركز للمستفيدين، والذي يحتوي على العديد من المعامل الفنية المخصصة لتنمية مهارات المعوقين، بحسب اهتماماتهم ورغباتهم.

وقد أبدى الدكتور الغفيص سروره بآلية عمل المركز، والطرق الاحترافية التي يتم انتهاجها، فيما قدم مدير المركز شكره لمعالي الوزير على الزيارة، وقدم له لوحة تذكارية بهذه المناسبة من رسم أحد المستفيدين من خدمات المركز.

عقب ذلك، توجه الغفيص إلى المعهد الوطني للصحة والسلامة المهنية، والذي يعنى بتطوير مهارات العاملين في القطاعات الصناعية، واستمع إلى شرح موجز حول أبرز المهام والمسؤوليات المناطة به، ثم تجول بعدها بين أروقة المعامل والفصول، تبادل فيها أطراف الحديث مع الطلاب والمدربين، واستمع إلى تجربتهم في عمل المركز.

كما زار الغفيص مركز التدريب والتكنولوجيا المتطورة، والذي يعنى بتوفير العمالة الماهرة، وربطها بالتكنولوجيا الحديثة، حيث اطلع على أقسام المركز، ومعامل التدريب المتقدم، ومن بينها معمل صيانة لطائرات.

من جهة أخرى، التقى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمدير عام المعهد الاجتماعي الماليزي، الذي تم تأسيسه بمبادرة من وزارة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع، حيث ناقش معاليه آليات تطوير الأخصائيين الاجتماعيين، وسبل تعزيز المهارات في مجالي السياسة الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية.