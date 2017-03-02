“أبشر” يحصل على الشهادة الدولية CC.I لخدمة العملاء و الدعم الفنى

صراحة – محمد المحسن : حصل فريق مركز المساندة والدعم الفني في “أبشر” للخدمات الإلكترونية على شهادة التميز والمركز الأول من (Customer Contact .Institute) بالتعاون مع شركة كاريزما (الوكيل الحصري) لمعهد CC.I بالمنطقة، بعد المنافسة مع 7 مراكز خدمة عملاء بمنطقة الشرق الأوسط ضمن سياق مسار خدمة العملاء المميزة وذلك بنسبة تجاوزت الـ 90% .

ويؤكد هذا الإنجاز على جدارة فريق مركز المساندة والدعم الفني في “أبشر” لتقديم الدعم الفني لمستخدمى الخدمات الإلكترونية من خلال الاستجابة الفورية للبلاغات وتقديم الحلول المناسبة وكسب رضا العملاء بشكل أكبر، كما يسهم هذا الإنجاز في تعزيز مكانة الخدمات الإلكترونية التى تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين من خلال منصة “أبشر” وذلك تحقيقاً لأهداف الوزارة فى خدمة المواطنيين و المقيمين بالمملكة، كما يعد هذا الإنجاز إضافة كبيرة للمركز حيث سبق له الحصول على شهادة مركز الاتصال المحترف من جامعة اكرون.

يذكر أن مركز المساندة والدعم الفني في “أبشر” تأسس في أكتوبر 2010م ليقدم خدمات الدعم الفني لعملاء أبشر من خلال عدة طرق كخدمات الرقم المجاني وخدمة اتصل بنا أو من خلال الشبكات الاجتماعية أو البريد الإلكتروني ، ويعمل فريق الدعم الفني على مدار 24/7 للرد على استفسارات واقتراحات العملاء ومعالجة المشاكل التي تواجههم وذلك بتحليلها ومعالجتها ومن ثم التواصل مع العميل للتأكد من ذلك , وقياس مدى رضى العميل وذلك بعمل استبيان عن طريق قسم متابعة الجودة ، وقد بلغت المكالمات الهاتقية التي تلقاها مركز المساندة والدعم الفني في أبشر منذ تأسيسه وحتى يومنا هذا قرابة الـ 3,364,102 مكالمة هاتفية وبلغ زمن الاستجابة المستغرق للرد على العملاء 02:15 دقيقة.