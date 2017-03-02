مؤسسة النقد تسمح لشركة ( ميدغلف ) بإصدار وثائق تأمين المركبات

صراحة – خالد الحسين : سمحت مؤسسة النقد العربي السعودي لشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) بقبول مكتتبين جُدد في تأمين المركبات، وإصدار وثائق تأمين المركبات ابتداء من يوم الأحد القادم.

وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم: إلحاقاً لإعلان مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 28 / 2 / 1438هـ الموافق 28 / 11 / 2016م المتضمن منع شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) من قبول مكتتبي تأمين المركبات، وبالتالي منعها من إصدار أي وثيقة تأمين مركبات جديدة ابتداء من تاريخ 29 / 2 / 1438هـ الموافق 29 / 11 / 2016م، تعلن المؤسسة أنها قررت السماح لشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) بقبول مكتتبين جُدد في تأمين المركبات، وبالتالي السماح لها بإصدار وثائق تأمين المركبات ابتداء من يوم الأحد 6 / 6 / 1438هـ الموافق 5 / 3 / 2017م وذلك بعد أن عالجت الشركة ملاحظات المؤسسة القائمة عند الإيقاف, وأكدت التزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية وبالتطوير المستمر لنظام معالجة تسوية مطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوى العملاء”.