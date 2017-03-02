“البيئة” تعلن بدء مشروع دراسة تكاليف الانتاج وتقدير الإيرادات لقطاع المياه

صراحة – نواف العايد : أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بدء مشروع دراسة تكاليف الانتاج وتقدير الإيرادات لقطاع المياه مع شركة ارنست ويونغ.

وقال وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير المهندس منصور المشيطي إن المشروع يهدف لمعرفة تكاليف إنتاج المياه بدقة أكثر والإيرادات المتوقعة من مشاريع المياه في المملكة.

وأبان المشيطي أن المشروع يأتي ضمن أعمال الوزارة الرامية إلى الخصخصة الهادفة إلى رفع مستوى خدمات المياه للمستفيدين في المستقبل.

وبحسب الوزارة فإن المشروع يستهدف تقدير تكاليف انتاج المياه من المصدر حتى المستهلك، وسيكون أحد أهم الدراسات التي تشجع على الاستثمار في قطاع المياه. إضافة إلى ذلك فإن تحديد الإيرادات المتوقعة السنوية سيكون من أسس بناء قيمة الاستثمار، بوصفه ضرورة لتحديد الفرصة المتاحة للقطاع الخاص، وسيكون داعماً لاستدامة الإمداد من المياه الصالحة للشرب في المستقبل.