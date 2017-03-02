(الصحة): إجراء 21 عملية قسطرة قلبية خلال شهر

صراحة – محمد المحسن : نجح مركز القلب بالجوف في إجراء 21 عملية قسطرة قلبية خلال شهر من بدء العمل بالمركز، وكان المركز قد بدأ مباشرة الحالات بإجراء أول قسطرة في 8 جمادى الأولى، وافتتحه رسميًّا صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أول أمس الثلاثاء؛ حيث تم إجراء 14 حالة تشخيصية, بينما تم إجراء 7 دعامات، وهي عملية يتم فيها توسيع الشريان بواسطة الدعامات, وتمت جميعها بحمد الله بنجاح.

ويضم المركز ثلاث غرف للعمليات، وجناحًا للتنويم، وعناية مركزة، وجناحًا خاصًا ومختبرًا, وتم تجهيزه بأحدث الأنظمة والمعدات الطبية, وقد تم استقطاب عدد من الكفاءات، وجارٍ العمل على تأسيس شراكات ثنائية مع كبرى مراكز القلب بالمملكة؛ لتبادل الخبرات والاستشارات، عن طريق الاتصال المرئي، ويسعى المركز خلال الخطة المستقبلية له لأن يصبح مركزًا مرجعيًّا لخدمة مناطق الشمال كافة.