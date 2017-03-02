القوات العراقية تصد هجوما مضادا لتنظيم داعش في الموصل

صراحة – (رويترز) – شن تنظيم الدولة الإسلامية هجوما مضادا على القوات العراقية التي تدعمها الولايات المتحدة في غرب الموصل مستغلا أحوالا جوية سيئة مع احتدام معركة السيطرة على آخر معقل حضري للتنظيم في العراق.

ودوت انفجارات وأصوات الرصاص في الأحياء الجنوبية الغربية من المدينة في الساعات الأولى من صباح الخميس. وهدأ القتال عند الضحى لكن مراسلا لرويترز شاهد ضربة جوية وإطلاق التنظيم قذائف مورتر.

وقال ضابط كبير لرويترز إن التنظيم شن هجومه على وحدات جهاز مكافحة الإرهاب عندما تسببت العاصفة في إعاقة نظام المراقبة الجوية والرؤية.

وقال إن بعض مقاتلي الدولة الإسلامية تخفوا وسط أناس نزحوا بسبب القتال للاقتراب من الجنود الذين تدربهم الولايات المتحدة.

كان الجيش العراقي سيطر على شرق الموصل في يناير كانون الثاني بعد 100 يوم من القتال وشن يوم 19 فبراير شباط هجومه على الأحياء الواقعة في غرب نهر دجلة.

وهزيمة التنظيم في الموصل تقضي على الجناح العراقي للخلافة التي أعلنها زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي من الجامع النوري الكبير في الموصل عام 2014.

وأبلغ سكان عن مقتل مدنيين في ضربة جوية على مسجد يديره التنظيم يوم الأربعاء مما يسلط الضوء على المخاطر التي تحيط بمئات الآلاف من السكان في ظل تكثيف الحملة التي يشنها التحالف.