إدارة تعليم جدة تكمل استعداداتها لمسابقة “صناع الأعمال”

صراحة – نواف العايد : أكملت الإدارة العامة للتعليم بجدة استعداداتها لإستضافة أكثر من 20 إدارة تعليمية للمنافسة في فعاليات مسابقة ” صناع الأعمال ” التي تنطلق يوم الأحد المقبل بمشاركة 39 عملاً ريادياً طلابياً.

وعقدت اللجان العاملة في المسابقة التي شكلها تعليم جدة خلال الفترة الماضية والبالغة 7 لجان العديد من الاجتماعات والتحضيرات لمناقشة آلية العمل بمتابعة وإشراف من المدير العام للتعليم بجدة عبدالله الثقفي الذي وجه بتسخير جميع الإمكانات لنجاح المسابقة ومواصلة التميز لتعليم جدة من خلال استضافته لعدد من الملتقيات والمسابقات العلمية خلال الفترة القادمة .

يذكر أن مشروع مسابقة ” صناع الأعمال ” هو إحدى مبادرات وزارة التعليم التي تم أطلاقها بالشراكة مع المؤسسات المجتمعية بهدف إكساب الطالب مهارات سوق العمل وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال بالإضافة إلى التحفيز على العمل الحر في المجتمع وتتضمن فكرة المشروع الاعتماد التدريب والتواصل مع أصحاب الأفكار الإبداعية من المبادرين .