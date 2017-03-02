الحكومةاليمنية تجدد دعمها لمساعي الأمم المتحدة الرامية لإحلال السلام

صراحة – واس : جدد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبد الملك ‏المخلافي دعم الحكومة الشرعية في بلاده لمساعي السلام ‏وجهود المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ ‏وسعيها إلى إحلال السلام بناءً على المرجعيات الأساسية ‏الثلاث المتوافق عليها.‏

وثمن المخلافي، لدى لقائه اليوم في مدينة ‏الرياض سفير مصر لدى اليمن يوسف الشرقاوي، موقف ‏مصر الداعم للشرعية الدستورية في اليمن ودورها ‏الدبلوماسي الداعم لليمن في المحافل الدولية كافة.‏

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الجانبين بحثا خلال اللقاء آفاق التعاون بين البلدين وآخر ‏المستجدات السياسية والعسكرية على الساحة اليمنية ‏وتنسيق الجهود بين اليمن ومصر في مختلف المجالات.

وأكد السفير المصري من جانبه موقف بلاده الداعم للشرعية ‏في اليمن وضرورة ارتكاز الحل السياسي على المرجعيات ‏الأساسية الثلاث، مجدداً التزام مصر بتوفير مزيد من الدعم ‏السياسي لليمن.‏