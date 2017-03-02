الحكومةاليمنية تجدد دعمها لمساعي الأمم المتحدة الرامية لإحلال السلام

صراحة – واس : جدد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبد الملك المخلافي دعم الحكومة الشرعية في بلاده لمساعي السلام وجهود المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ وسعيها إلى إحلال السلام بناءً على المرجعيات الأساسية الثلاث المتوافق عليها.
وثمن المخلافي، لدى لقائه اليوم في مدينة الرياض سفير مصر لدى اليمن يوسف الشرقاوي، موقف مصر الداعم للشرعية الدستورية في اليمن ودورها الدبلوماسي الداعم لليمن في المحافل الدولية كافة.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الجانبين بحثا خلال اللقاء آفاق التعاون بين البلدين وآخر المستجدات السياسية والعسكرية على الساحة اليمنية وتنسيق الجهود بين اليمن ومصر في مختلف المجالات.
وأكد السفير المصري من جانبه موقف بلاده الداعم للشرعية في اليمن وضرورة ارتكاز الحل السياسي على المرجعيات الأساسية الثلاث، مجدداً التزام مصر بتوفير مزيد من الدعم السياسي لليمن.