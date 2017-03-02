المقاتلات الروسية تعترض طائرات للناتو قرب القرم

صراحة – وكالات : أكد مصدر أمني تكثيف مقاتلات الدفاع الجوي الروسي من طلعاتها بسبب تحليق طائرات بدون طيار تابعة لحلف شمال الأطلسي “للناتو” بمحاذاة المجال الجوي لشبه جزيرة القرم الروسية.

وقال المصدر الخميس 2 مارس/آذار، إن مقاتلات “سو-30 أس أم” و “سو – 27 أس أم” الاعتراضية، زادت في الأيام العشرة الأخيرة من عدد طلعاتها الجوية من القاعدة الجوية “بلبيك” باتجاه البحر.

وأشار المصدر إلى أن طائرات الناتو بدون طيار، وخاصة من طرازي Poseidon وGlobal Hawk، يتحكم بها مشغلون من بلدان في البحر المتوسط، تنفذ عمليات استطلاع راداري جوي بمحاذاة المجال الجوي للقرم.

وأضاف المصدر: “عند اقتراب الطائرات بدون طيار من مجالنا الجوي، تقلع فورا المقاتلات الاعتراضية المناوبة، لتقترب من الطائرة بدون طيار، وتجري مناورات عدة، ثم تقوم بعمليات استعراضية للصواريخ والاستعداد لإطلاق النار، بعد ذلك تلتف الطائرة بدون طيار لتعود أدراجها” .

وبحسب المصدر، فإن هذه الحالة توضح عدم فعالية تكنولوجيا “ستيلس” أمام سلاح الدفاع الجوي الروسي، حيث تكشف الرادارات الروسية الطائرات بدون طيار وتواجهها على الفور المقاتلات الاعتراضية.