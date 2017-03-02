مصرع 3 أشخاص بانهيار ثلجي شمالي إيطاليا

صراحة – وكالات : أدى انهيار الثلوج إلى طمر 20 متزلجا داخل منتجع كورمايور في منطقة “فال دي أوستا” شمالي إيطاليا، وعثر حتى الآن على 3 جثث.

ويواصل رجال الإنقاذ البحث عن 2-4 أشخاص يعتقد أن الثلوج لا تزال تغمرهم، ويشارك في عملية الإنقاذ رجال أمن وكذلك أدلاء جبال، مع كلاب مدربة، وطائرتا هليكوبتر.

وقالت القنصلية العامة الروسية في مدينة ميلان الإيطالية إنها لا تملك حتى الآن معلومات عن احتمال وجود مواطنين روس بين القتلى والجرحى في مجموعة المتزلجين المذكورة.وكانت مصادر إعلامية تحدثت في وقت سابق عن حدوث انهيارات ثلجية في جبال “فالي دي أوستا” الإيطالية، بما في ذلك على مقربة من المنتجع الشهير “كورمايور”، الذي يحظى بإقبال كبير من المواطنين الروس.