اتحاد كرة القدم يشكل لجنة للتحقيق في قضية اللاعب محمد العويس

صراحة – الرياض : في إطار الحرص على سرعة ودقة البت في القضايا وتطبيق مبادئ الشفافية، أصدر سعادة رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، عادل بن محمد عزت قراراً يقضي بإتمام التحقيقات في قضية اللاعب محمد العويس خلال مدة لا تزيد عن أربعة أسابيع من تاريخه، ومن ثم إعلان نتائجها، على أن يكون ذلك وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.

وقد كلف سعادة رئيس الاتحاد فريق عمل برئاسة نائب رئيس الاتحاد، الاستاذ ياسر المسحل وعضوية كلاً من الخبير القانوني السير ستاورت مكاينيس والقانوني الأستاذ متعب الأحمد و المهندس طارق التويجري والقانوني الأستاذ ناصر العوهلي سكرتيراً للفريق.

و يؤكد الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم إلى أن توجيه سعادة رئيس الاتحاد جاء بعد اكتمال تقديم كل الأوراق والمستندات الخاصة بهذه القضية من الاطراف ذات العلاقة وبعد مراجعتها وتدقيقها، كما يؤكد الاتحاد على سعيه الدائم إلى سرعة النظر والفصل في القضايا واصدار القرارات وحسمها بصورة واضحة، مشدداً على ضرورة قيام كافة الأطراف بالتعاون الكامل مع الفريق المكلف حتى يتسنى له مباشرة وانهاء التحقيقات في الوقت المحدد، تمهيدا لإصدار القرارات بالسرعة والدقة التي ترسخ مفاهيم العدالة والشفافية.