دورى الكاراتيه يبدأ منافسات الجولة الأخيرة غدًا بالرياض

صراحة – محمد المحسن : تنطلق غداً منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدوري الاتحاد السعودي للكاراتيه لأندية الممتاز بالدرجات الثلاث ( الأولى والأولمبي – الشباب – الناشئين ) في منافستي الكاتا والقتال وتستمر حتى السبت.

وأكد أمين عام الاتحاد المكلف عبدالرحمن المحارب جاهزية جميع اللجان في الاتحاد لتنظيم نهائي الدوري والعمل على ظهوره بالشكل المميز , مشيراً إلى أن الجولات السابقة من الدوري شهدت تنافساً بين الأندية وتنظيماً رائعاً أثمر عن نجاح الجولتين السابقتين من الدوري الذي يشهد مشاركة 12 نادياً في منافسات درجتي الأولمبي والأولى و10 أندية في منافسات دوري درجة الشباب , وكذلك 10 أندية في منافسات درجة الناشئين .