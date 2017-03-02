الأهلي والهلال والاتحاد يفوزون فى الجولة (17) لدورى كأس الأمير فيصل

صراحة – الرياض : أقيمت اليوم ثلاث مباريات ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد وجاءت نتائجها كالتالي:
هجر – الأهلي ( 0 – 1 )
الفتح – الهلال ( 0 – 1 )
التعاون – الاتحاد ( 0 – 1 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – الهلال ( 38 نقطة )
2 – الأهلي ( 33 نقطة )
3 – القادسية ( 32 نقطة )
4 – النصر ( 29 نقطة )
5 – الشباب ( 28 نقطة )
6 – الاتحاد ( 27 نقطة )
7 – الجيل ( 22 نقطة )
8 – الفيصلي ( 20 نقطة )
9 – الفتح ( 20 نقطة )
10 – أحد ( 19 نقطة )
11 – الخليج ( 12 نقطة )
12 – الوحدة ( 11 نقطة )
13 – هجر ( 10 نقاط )
14 – التعاون ( 9 نقاط )