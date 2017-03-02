دوري الأولى: فوز العدالة على الوطني

صراحة – الرياض : أقيمت اليوم مباراة واحدة ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرون من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى وجاءت نتائجها كالتالي:
العدالة – الوطني ( 2 – 1 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – أحد ( 37 نقطة )
2 – النهضة ( 35 نقطة )
3 – الفيحاء ( 35 نقطة )
4 – الشعلة ( 32 نقطة )
5 – نجران ( 30 نقطة )
6 – هجر ( 29 نقطة )
7 – القيصومة ( 28 نقطة )
8 – العروبة ( 28 نقطة )
9 – العدالة ( 28 نقطة )
10 – ضمك ( 28 نقطة )
11 – الحزم ( 27 نقطة )
12 – الجيل ( 27 نقطة )
13 – وج ( 23 نقطة )
14 – الوطني ( 22 نقطة )
15 – النجوم ( 22 نقطة )
16 – الطائي ( 21 نقطة )