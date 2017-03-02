دوري الأولى: فوز العدالة على الوطني

صراحة – الرياض : أقيمت اليوم مباراة واحدة ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرون من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى وجاءت نتائجها كالتالي:

العدالة – الوطني ( 2 – 1 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 – أحد ( 37 نقطة )

2 – النهضة ( 35 نقطة )

3 – الفيحاء ( 35 نقطة )

4 – الشعلة ( 32 نقطة )

5 – نجران ( 30 نقطة )

6 – هجر ( 29 نقطة )

7 – القيصومة ( 28 نقطة )

8 – العروبة ( 28 نقطة )

9 – العدالة ( 28 نقطة )

10 – ضمك ( 28 نقطة )

11 – الحزم ( 27 نقطة )

12 – الجيل ( 27 نقطة )

13 – وج ( 23 نقطة )

14 – الوطني ( 22 نقطة )

15 – النجوم ( 22 نقطة )

16 – الطائي ( 21 نقطة )