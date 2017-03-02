دوري جميل: فوز الرائد على الاتفاق

صراحة – الرياض : أقيمت اليوم مباراة واحدة ضمن مباريات الجولة العشرون من دوري جميل للمحترفين وجاءت نتائجها كالتالي:
الاتفاق – الرائد ( 0 – 1 )
سجل هدف الرائد : إسماعيل بانغورا (ضربة جزاء) (89′)
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – الهلال ( 47 نقطة )
2 – النصر ( 41 نقطة )
3 – الاتحاد ( 41 نقطة )
4 – الأهلي ( 40 نقطة )
5 – الشباب ( 26 نقطة )
6 – الرائد ( 26 نقطة )
7 – التعاون ( 24 نقطة )
8 – الاتفاق ( 22 نقطة )
9 – القادسية ( 21 نقطة )
10 – الباطن ( 20 نقطة )
11 – الفيصلي ( 18 نقطة )
12 – الوحدة ( 16 نقطة )
13 – الفتح ( 15 نقطة )
14 – الخليج ( 14 نقطة )