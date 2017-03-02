الذهب يتراجع صوب أكبر هبوط يومي منذ ديسمبر الماضى

صراحة – وكالات : اتجهت أسعار الذهب يوم الخميس إلى تسجيل أضعف أداء في جلسة واحدة منذ ديسمبر كانون الأول بفعل ارتفاع الدولار وزيادة توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في مارس آذار بعد بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 1232.61 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1854 بتوقيت جرينتش متجها صوب أكبر هبوط يومي منذ 15 ديسمبر كانون الأول.

وجرت تسوية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة على انخفاض نسبته 1.4 بالمئة إلى 1232.90 دولار للأوقية.

وتضرر الذهب يوم الخميس من بيانات أظهرت هبوط طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في 44 عاما. وقد يكون من شأن متانة سوق العمل وزيادة التضخم تشجيع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يومي 14 و15 مارس آذار.

وتضرر المعدن النفيس أكثر من قوة أداء أسواق الأسهم ومكاسب الدولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 3.8 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 17.71 دولار للأوقية وهبط البلاتين 3.2 بالمئة إلى 982.50 دولار للأوقية بينما نزل البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 765.65 دولار للأوقية.