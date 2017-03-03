احتمال تمديد المفاوضات السورية في جنيف للسبت المقبل

صراحة – وكالات: أشار مصدر في إحدى فرق التفاوض الخميس 2 مارس/آذار إلى احتمال تمديد المفاوضات السورية الجارية في جنيف، ليوم السبت القادم، بعد أن كان منتظرا أن تختتم الجمعة.

وقال المصدر لوكالة “تاس” الروسية للأنباء، “استعدوا ليوم آخر”، وهو ما أكده مصدر آخر وذكر للوكالة أنه “من المتوقع أن يستمر العمل إلى يوم السبت”، علما أن الوكالة لم تذكر اسمي المصدرين.

يذكر أن مؤتمر “جنيف-“4 الخاص بتسوية الأزمة السورية انطلق رسميا مساء الخميس، 23 فبراير/شباط.

وتجري هذه الجولة من المفاوضات بمشاركة وفد الحكومة السورية برئاسة مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، ووفد يمثل الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن منصة الرياض للمعارضة السورية وكذلك وفدي منصتي القاهرة وموسكو اللتين رفضتا الانضمام لفريق الهيئة العليا، الذي يصف نفسه بالوفد الوحيد للمعارضة.