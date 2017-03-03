نادي الفروسية يقيم حفل سباقه الـ58 على كأسي بطل ميدان الملك عبدالعزيز

صراحة – محمد المحسن :يقيم نادي الفروسية حفل سباقه الـ58 يوم غد السبت ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1438هـ بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمدينة الرياض على كأسي بطل ميدان الملك عبدالعزيز (الفئة الأولى) وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من 10 أشواط، وخصص الشوط الخامس على كأس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومسافته 2000متر , فيما خصص الشوط السابع لكأس بطل ميدان الملك عبدالعزيز “الفئة الأولى” ومسافته 2000 متر , متمنياً التوفيق لجميع المشاركين