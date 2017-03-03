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3 مارس, 2017   3588

القبض على سارق 16 رأساً من الأغنام من إستراحة بالرياض

الشرطة

صراحة – محمد المحسن : صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه بناء على البلاغ  المقدم من قبل أحد الوافدين لمركز شرطة المنار بتاريخ 1-6-1438 عن دخول أحد الأشخاص اليه في مقر عمله (استراحه شرق العاصمه ) و تهديده بسلاح أبيض و سرقة 16 رأس من الأغنام  و ارتكاب الفرار لجهة غير معلومه .

فقد عملت قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقه على تحليل المعلومات المتاحه و تتبعها و قامت بجملة من الاجراءات البحثية  اسفرت بتوفيق من الله عن ضبط شاب سعودي في العقد الثاني من العمر في كمين محكم و أقر بما نٌسب اليه .

جرى إيقافه بمركز الشرطة المختص رهن التحقق من صلته بالبلاغات المقيدة ضد مجهول و إشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الإختصاص .

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