القبض على سارق 16 رأساً من الأغنام من إستراحة بالرياض

صراحة – محمد المحسن : صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه بناء على البلاغ المقدم من قبل أحد الوافدين لمركز شرطة المنار بتاريخ 1-6-1438 عن دخول أحد الأشخاص اليه في مقر عمله (استراحه شرق العاصمه ) و تهديده بسلاح أبيض و سرقة 16 رأس من الأغنام و ارتكاب الفرار لجهة غير معلومه .

فقد عملت قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقه على تحليل المعلومات المتاحه و تتبعها و قامت بجملة من الاجراءات البحثية اسفرت بتوفيق من الله عن ضبط شاب سعودي في العقد الثاني من العمر في كمين محكم و أقر بما نٌسب اليه .

جرى إيقافه بمركز الشرطة المختص رهن التحقق من صلته بالبلاغات المقيدة ضد مجهول و إشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الإختصاص .